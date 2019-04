Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Werkzeug aus Verkaufsraum gestohlen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2019, um 14.45 Uhr, stahl ein unbekannter Täter Werkzeuge aus einem Geschäft auf der Splieterstraße in Warendorf. Der Unbekannte betrat das Geschäft und fragte einen Angestellten nach Isolierband. Nachdem der Angestellte ihm erklärt hatte, wo sich die Ware befindet, verlor der Angestellte den Mann aus den Augen. Einem weiteren Angestellten fiel der Mann auf, als er das Geschäft durch den Hintereingang verließ. Dabei versteckte er offensichtlich Gegenstände unter seinem Hemd. Der Angestellte verfolgter den Verdächtigen und sah, wie dieser auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in einen grauen Renault Clio stieg. Fast zeitgleich stieg eine weitere männliche Person in den Pkw. Anschließend fuhr der Pkw in unbekannte Richtung davon. Der Tatverdächtige hatte in dem Geschäft einen Akkuschrauber und zwei Deltaschleifer aus den Koffern genommen und diese gestohlen. Der Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und hatte schwarze kurze Haare. Er hatte eine leicht braune Hautfarbe und sprach gebrochen Deutsch. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einem rot/schwarz kariertem Hemd und einer dunklen Jeans. Hinweise auf den Tatverdächtigen und den Pkw nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

