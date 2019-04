Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unter Drogeneinwirkung Unfall verursacht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2019, um 13.40 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz auf dem Münsterwall in Warendorf ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Warendorf beabsichtigte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz einzuparken. Beim Einparken touchierte er einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie brachten den Mann zur Polizeiwache Warendorf und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des Warendorfers stellten die Beamten sicher.

