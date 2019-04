POL-WAF: Kreis Warendorf. Gute Arbeit für wenig Geld? - Vorsicht vor falschen Handwerkern

Polizei Warendorf

Betrüger treten immer wieder in ganz unterschiedlichen Rollen auf. Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Ar-beitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um an ihr Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außeror-dentlichen Ideenreichtum.

In der jüngsten Vergangenheit ist vermehrt eine Masche festzustellen, die sich gezielt die Sparsamkeit der Bürgerinnen und Bürger zu Nutzen machen möchte. Mit Hochglanz-Flyern werden Reinigungs- oder Pflasterarbeiten zu günstigen Konditionen angeboten. Zusätzlich sollen Gutscheine oder Aktionen mögliche "Kunden" auf das Angebot aufmerksam machen. In vielen Fällen sind die angeblich ausführenden Firmen gar nicht existent. Die angegebenen Telefonnummern werden meistens auf andere Anschlüsse umgeleitet und die Firmenanschriften sind in vielen Fällen frei erfunden.

Reagieren Bürgerinnen und Bürger auf ein solches Angebot, so haben die Betrüger häufig nur ein Ziel: Sie wollen so schnell wie möglich an das Geld oder die Wertsachen der Interessenten kommen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Zum einen kündigen die Täter an, dass sie zu zweit kommen um die Arbeiten auszuführen. Dabei werden die "Auftraggeber" dann abgelenkt und ein dritter Täter durchsucht das Haus nach Geld und Wertsachen. Zum anderen bieten die Täter hochwertige Arbeiten für wenig Geld an und verlangen tatsächlich hohe Preise für minderwertige Gewerke.

Die Polizei empfiehlt:

- Prüfen Sie, ob die Preise der angebotenen Dienstleistungen realistisch sind! Holen Sie sich weitere Angebote von ortsnahen Anbietern ein! - Vereinbaren Sie keine Barzahlung! - Lassen Sie sich eine Rechnung ausstellen, um den Betrag zu überweisen! - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen Arbeiten an der Haustür persönlich angeboten werden! - Ziehen Sie wenn möglich eine Person Ihres Vertrauens hinzu!

