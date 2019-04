Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.4.2019, kam es gegen 17.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einer unbekannten und einer 55-jährigen Fahrradfahrerin, die den Fahrradweg entlang der Kreisstraße 19 in Richtung Telgte befuhren. Die Unbekannte und ihr männlicher Begleiter, ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs, machten durch klingeln auf sich aufmerksam und überholten die Münsteranerin in Höhe der Zufahrt Lauheide 19. Dabei stießen die beiden Frauen zusammen, stürzten und die 55-Jährige verletzte sich leicht. Es gab einen kurzen Dialog zwischen den Beteiligten. Als die Münsteranerin die Polizei hinzuziehen wollte, fuhr das Pärchen weiter. Das Paar ist etwa Mitte 60 Jahre alt, trug dunkle Radfahrbekleidung und Fahrradhelme. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesuchten Personen machen? Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

