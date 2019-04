Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zeuge beobachtet Einbruchsversuch - Täter festgenommen

Warendorf (ots)

Am heutigen Dienstagmittag (23.04.2019, 14.29 Uhr) beobachtet ein aufmerksamer Zeuge einen Mann dabei, wie dieser versuchte in ein Haus an der Ennigerloher Straße einzudringen.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung wurde der vermeintliche Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von Polizeikräften angetroffen und festgenommen. Der 48-jährigen Mann, der zuletzt in Hessen amtlich gemeldet war, wurde ins Polizeigewahrsam nach Ahlen gebracht. Weitere Ermittlungen und ein Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell