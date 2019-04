Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.4.2019, kam es an der Einmündung Düsternstraße/Overbergstraße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrzeugführerin und einem Pedelecfahrer. Die 58-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Auto die Düsternstraße in Richtung Splieterstraße. Zeitgleich befuhr der 50-Jährige mit seinem Pedelec die Overbergstraße und überquerte die Düsternstraße in Richtung der Straße Breede. Bei dem Zusammenstoß an der Einmündung verletzte sich der Warendorfer schwer. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell