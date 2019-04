Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, den 22.04.2019, um 16.20 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Hauptstraße Ecke Schillerstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-jähriger Neubeckumer beabsichtigte, mit seinem Pkw von der Schillerstraße nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem 53-jährigen Radfahrer, der die Hauptstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der ebenfalls aus Neubeckum stammende Radfahrer leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 600 Euro.

