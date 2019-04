Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch abgebrochen

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.4.2019, versuchten mehrere unbekannte, vermummte Personen gegen 1.45 Uhr in einen geschlossenen Verbrauchermarkt im Gewerbegebiet Kleiwellenfeld einzubrechen. Als die Tatverdächtigen bemerkten, dass zwei Zeugen sie beobachteten, brachen sie von ihrem Vorhaben ab. Dann stiegen sie in zwei Fahrzeuge und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Autos, möglicherweise unbeleuchtet, im Gewerbegebiet oder an der Hammer Straße gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell