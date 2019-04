Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Zaun und Bepflanzung brannten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.4.2019 entdeckten mehrere Personen gegen 23.00 Uhr einen Gartenzaun sowie angrenzende Bepflanzung in einem Garten an der Mauritiusstraße in Enniger, die in Brand geraten waren. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bei dem ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Warum es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

