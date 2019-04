Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Feuer auf Balkon

Warendorf (ots)

Am Montag, 22.4.2019, entdeckte ein 74-Jähriger gegen 6.30 Uhr ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lütken Heide in Westbevern. Der Senior löschte den Brand eigenständig, bei dem ein Sachschaden an der Balkontür, dem Bodenbelag sowie der Balkonverkleidung von geschätzt 5.000 Euro entstand. Die Brandursache ist unklar.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell