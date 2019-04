Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Erst Blutprobe, später Gewahrsam

Warendorf (ots)

Am 20.4.2019 beobachten Zeugen gegen 19.30 Uhr die auffällige Fahrweise eines Autofahrers in Oelde. Der 60-Jährige befuhr mit einem Pkw die Stromberger Straße, wo er gegen den Bordstein fuhr, in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Dann lenkte er sein Auto auf die Gegenfahrbahn der Konrad-Adenauer-Allee. Im Kreisverkehr an der Lindestraße fuhr er mit dem Pkw mehrere Runden, bevor er diesen an der Ausfahrt Bultstraße verließ. Anschließend bog er in die Straße Schmale Gasse ab, fuhr erneut gegen den Bordstein und stand auf einem Parkplatz. Hier versuchte er bei Eintreffen der Polizisten erfolglos einen Gang einzulegen. Die Beamten überprüften den Unnaraner, dessen Atemalkoholtest einen Wert von 2,28 Promille ergab. Daraufhin ließen die Einsatzkräfte dem Mann eine Blutprobe abnehmen und stellten die Autoschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher.

Gegen 22.00 Uhr entdeckte eine Oelderin den 60-Jährigen auf der Konrad-Adenauer-Allee. Er schwankte stark, konnte kaum noch sprechen sowie den Gesprächen folgen. Da die Beamten keine örtlichen Anlaufadressen klären konnten, nahmen sie den Unnaraner in Gewahrsam.

