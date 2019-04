POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit Verletzten

Polizei Warendorf

Ein 18-jähriger Beelener befuhr am Samstag, den 20.04.2019, gegen 21.10 Uhr, die Ravensberger Straße in Sassenberg Füchtorf in östlicher Richtung. Beim Abbiegen nach links in die Straße An den Kuhlen kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 24-Jährigen aus Bielefeld, die die Ravensberger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Die 24-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 3.500 Euro.

