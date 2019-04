Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Stapler gerät in einer Scheune in Brand

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 20.04.2019, gegen 22.00 Uhr, geriet in Oelde auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Bergelerweg vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein in einer Scheune abgestellter Stapler in Brand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf einen Kartoffelroder sowie das Dach der Scheune über. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Oelde gelöscht, Personen wurden nicht verletzt. Angaben zur genauen Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell