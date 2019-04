Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zahlreiche Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, den 20.04.2019, um 14.30 Uhr, auf der Bundesstraße (B) 64 in Neuwarendorf ereignete. Ein 24-jähriger Warendorfer beabsichtigte, mit seinem Klein-Lkw die B64 in nördliche Richtung zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 44-jährigen Warendorfers, der die B64 von Warendorf in Richtung Telgte befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrzeugführer leicht. Die Beifahrerinnen im Pkw des 44-Jährigen, eine 41-jährige Frau sowie zwei 4- und 7-jährige Kinder, zogen sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr auf der Bundesstraße. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

