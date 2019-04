Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Großbrand in kunststoffverarbeitenden Betrieb

Warendorf (ots)

Der Brand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb sorgte am Samstag, den 20.04.2019, ab 13.00 Uhr, für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei war beim Abflämmen von Unkraut eine Lagerhalle an der Wickingstraße in Brand geraten. Dicke Rauchschwaden beeinträchtigen den Bahn- und Straßenverkehr. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen ihrer Häuser geschlossen zu halten. Drei Personen musste mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt werden. Der Brand verursachte nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von 1.000.000 Euro. Polizei und Ordnungsamt sperrten die Kaiser-Wilhelm-Straße als Rettungsweg komplett ab. Auch der Bahnverkehr war zeitweilig unterbrochen.

