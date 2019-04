Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Radfahrer zusammengestoßen, eine Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 20.04.2019 gegen 11:22 Uhr befuhren zwei Radfahrerin, eine 78-jährige Oelderin und eine 62-jährige Ostenfelderin den Bereich des Kreisverkehrs Lindenstraße / Zur Axt / Gröningerstr. hintereinander. Die 78-Jährige beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung "Zur Axt" zu verlassen, wobei die 62-Jährige sie mit ihrem Rad touchierte. Die 78-Jährige stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem RTW wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

