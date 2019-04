Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Taxifahrer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Ein 25-jähriger Taxifahrer aus Duisburg befuhr am Freitag, 19.04.2019, um 01.05 Uhr, die K 4 aus Richtung Sendenhorst kommend in Fahrtrichtung Ahlen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer verletzt. Es enstand ein erheblicher Sachschaden am Fahrzeug sowie Flurschaden. Aufgrund des Austretens von Betriebsstoffen wurde die Feuerwehr Ahlen und das Ordnungsamt hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell