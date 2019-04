Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelec-Fahrerin gestürzt und verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2019, gegen 17.25 Uhr, befuhr eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin aus Warendorf die Overbergstraße aus Richtung Düsternstraße kommend in Richtung Diekamp. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie beim Abbremsen des Rades zu Fall und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden am Pedelec.

