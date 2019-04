Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2019, kam es gegen 17.00 Uhr auf dem Friedhofsweg in Ennigerloh zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine zurzeit unbekannte Fahrzeugführerin wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie beim Wenden ihres Renaults den geparkten PKW eines 56-jährigen Ennigerlohers im rechten Heckbereich beschädigte. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie die Unfallverursacherin werden gebeten, sich mit der Polizei in Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

