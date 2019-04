Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Brand in einem Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Donnerstag, 18.04.2019 zwischen 15.40 Uhr und 15.48 Uhr zu einem Brand in einem Stromkabelschacht eines Einfamilienhauses in Freckenhorst auf der Straße Am Wörden. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr schnell gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Angaben zur genauen Schadenshöhe sind zurzeit nicht möglich.

