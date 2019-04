Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2018, gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 54-jährige Beckumerin mit ihrem PKW in Beckum die Weststraße in östlicher Richtung. An der Lichtzeichenanlage Weststraße / Westwall bog sie nach rechts auf den Westwall ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 50-jährigen aus Schüttorf, die verkehrsbedingt auf dem Westwall an der Lichtzeichenanlage wartete. Die Beckumerin verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 5.000 Euro. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell