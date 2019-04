Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Geschädigter stellt Unfallverursacherin

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 18.04.2019, um 10.05 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Ostbevern eine Verkehrsunfallflucht. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Beusenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Einmündung mit der Bahnhofstraße bog sie nach rechts in diese ab. Beim Abbiegen geriet sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und streifte den Pkw eines 69-jährigen Autofahrers aus Ostbevern. Dieser hatte die Bahnhofstraße aus Richtung Hauptstraße kommend befahren und wartete im Einmündungsbereich der Beusenstraße. Die Verursacherin entfernt sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der 69-Jährige konnte das Verursacherfahrzeug und dessen Fahrerin kurz darauf auf der Bahnhofstraße antreffen. Die zur Unfallaufnahme verständigte Polizei leitete gegen die 41-jährige Frau aus Münster ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

