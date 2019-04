Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrzeugführerin bei Auffahrunfall verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wiedenbrücker Straße in Oelde wurde eine Fahrzeugführerin am Mittwoch, 17.04.2019, um 16.30 Uhr, verletzt. Eine 30-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Pkw die Wiedenbrücker Straße und beabsichtigte nach links in die Rhedaer Straße einzubiegen. Ein ihr folgender 20-jähriger Pkw-Führer, ebenfalls aus Oelde, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw der Oelderin auf. Hierbei wurde sie verletzt und anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell