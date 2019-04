Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Verkehrsunfall mit Flucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 17.04.2019, 15.05 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Albersloher mit seinem Ackerschlepper mit eingeklappter Feldspritze in Sendenhorst-Albersloh die L585 in der Bauerschaft Ahrenhorst in Richtung Drensteinfurt.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem in Gegenrichtung fahrenden Betonmischer, der von einem 57-Jährigen aus Nordkirchen geführt wurde. Durch die Kollision rissen Teile des Betonmischers ab und beschädigten zwei hinter ihm her fahrende Fahrzeuge. Der 70-jährige Fahrer des Ackerschleppers setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Ein 48-Jähriger aus Werne folgte dem Ackerschlepper mit seinem PKW, bei dem die angehängte Feldspritze mittlerweile ausklappte und über die gesamte Fahrbahn ragte. Beim Abbiegen auf einen Acker beschädigte die Feldspritze dann noch den PKW des 48-Jährigen.

Der 70-Jährige konnte auf dem Acker von der Polizei angehalten werden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

