POL-WAF: Everswinkel. Pkw kommt von Fahrbahn ab - eine schwerverletzte Jugendliche

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 17.04.2019, um 00.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Freckenhorster mit seinem Pkw die Landstraße 793 von Freckenhorst in Richtung Everswinkel. In Höhe der Bauernschaft Mehringen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet in den Straßengraben und blieb dort liegen. Bei dem Unfall verletzte sich eine 15-jährige Beifahrerin schwer. Rettungskräfte brachten die aus Everswinkel stammende Jugendliche in ein Krankenhaus. Der Fahrer und eine weitere Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 8400 Euro.

