POL-WAF: Oelde. Ein Leichtverletzter bei Kollision von zwei Radfahrern

Warendorf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Dienstag, den 16.04.2019, um 15.20 Uhr, auf der Keitlinghauser Straße in Oelde. Ein 21-jähriger Radfahrer aus Ennigerloh befuhr den Radweg von Keitlinghausen kommend in Fahrtrichtung Oelde. An der Autobahnunterführung kam dem 21-Jährigen ein zweiter Radfahrer auf seiner Seite entgegen. Beide Radfahrer kollidierten miteinander und stürzten zu Boden. Der 21-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der bislang unbekannte Unfallgegner stieg nach der Kollision auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Keitlinghausen. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Die Polizei bittet den unbekannten Radfahrer, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

