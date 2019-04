Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Sachbeschädigungen festgestellt

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 16.4.2019 verursachten unbekannte Personen in Ahlen mehrere Sachbeschädigungen.

Am Holzweg gingen unbekannte vier Fahrzeuge an und beschädigten den jeweils rechten Außenspiegel. An der Straße Am Stadtwald und der Karl-Arnold-Straße kam es jeweils an einer Haustür zu einem Schaden. An der Mammutschule an der Straße Am Röteringshof beschädigten die Unbekannten zwei Glaselemente einer Eingangstür sowie eine Außenlampe.

Ob alle Taten im Zusammenhang stehen ist zur Zeit unklar.

Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen und möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

