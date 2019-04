Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 15.4.2019, gegen 11.50 Uhr auf der L 792 zwischen Enniger und Ennigerloh ereignete.

Eine 86-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Ennigerloh. An der Einmündung der Straße Rückamp bog sie nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 56-Jährigen aus Hilter, die in Richtung Enniger fuhr. Rettungskräfte brachten die schwerverletzten Frauen zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Kräfte der Feuerwehr Enniger kümmerten sich um die aus den Fahrzeugen ausgelaufenen Betriebsstoffe. Desweiteren sperrte die Polizei die Landstraße für etwa 90 Minuten.

