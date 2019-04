Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pkw in Brand geraten

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.4.2019, bemerkte eine Beckumerin gegen 2.55 Uhr einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Sternstraße in Beckum. Sie informierte die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Nach ersten Ermittlungen wird eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen. Wem sind in der Nacht im Bereich der Sternstraße verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

