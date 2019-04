Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Gewächshaus umgeworfen und beschädigt

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen betraten zwischen Samstagnachmittag und Sonntag, 14.4.2019, 11.00 Uhr den Garten eines Einfamilienhauses an der Straße Lütken Heide in Westbevern. Der oder die Täter drückten einen Holzzaun sowie Fenster einer Gartenlaube ein. Des weiteren warfen sie ein Gewächshaus um, welches erheblich beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

