Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jungen Mann geschlagen und leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 14.4.2019, gegen 4.30 Uhr verließ ein 33-jähriger Gast eine Diskothek an der Wallpromenade in Warendorf. Unvermittel schlug der Warendorfer einen vor dem Eingang stehenden 24-jährigen Warendorfer, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachten den jungen Mann sowie den deutlich alkoholisierten 33-Jährigen, der sich zuvor selber eine blutende Wunde zugefügt hatte zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

