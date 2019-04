Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, den 13.04.2019, um 18.00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Brink Ecke Am Prillbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Walstedder befuhr mit seinem Audi A3 die Straße Brink aus Richtung B63 kommend. An der genannten Einmündung beabsichtigte er, nach links in Richtung Dorfstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 47-jährigen Radfahrerin, die die Straße Am Prillbach in Richtung Kernbrock befuhr. Die Walstedderin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 1150 Euro.

