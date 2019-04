Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Raubüberfall auf Tankstelle

Warendorf (ots)

Ein Raubüberfall auf eine Tankstelle ereignete sich am Samstag, den 13.04.2019, in Telgte. Drei maskierte Täter betraten um 21.55 Uhr den Verkaufsraum der Shell-Tankstelle am Münstertor. Sie forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die Unbekannten fußläufig in Richtung Münster. Die 18-jährige Kassiererin konnte die Täter wie folgt beschreiben: alle Personen männlich, circa 20 Jahre alt, 170cm groß, dunkel gekleidet mit dicken Jacken und Kapuzen. Der Haupttäter war mit einer Pistole bewaffnet. Er trug ein rotes Tuch vor dem Mund, hatte hellblaue Augen und blonde Augenbrauen. Er sprach akzent- und dialektfreies Deutsch. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

