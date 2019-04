Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Am Rathaus, Einbruch in einen Getränkemarkt

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag, 13.04.2019, gegen 04.30 Uhr, gewaltsam in einen Getränkemarkt an der Straße Am Rathaus in Ostbevern ein. Im Verkaufsraum brachen sie einen Schrank auf und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Die leere Geldkassette wurde auf der Schulstraße gefunden. Wer kann Hinweise zu den Tätern machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

