Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Gülleanhänger beim Einbiegen umgestürzt.

Warendorf (ots)

Am 12.04.2019 gegen 14:02 Uhr befuhr ein 22-jähriger Wadersloher mit einem landwirtschaftlichem Gespann die B58 aus Richtung Diestedde kommend in Fahrtrichtung Kreisgrenze Gütersloh. Er beabsichtigte nach rechts in die K 14 in Richtung Liesborn einzubiegen. Beim Einbiegen stürzte der mit 16.000 Litern Gülle beladene Anhänger vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit um. Hierbei wurde der Anhänger vom Zugfahrzeug getrennt. Der Anhänger rollte gegen ein Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel und kam auf dem Gegenfahrstreifen in Seitenlage zum Stillstand, wodurch ein wesentlicher Teil der Gülle sowie Hydraulikflüssigkeit auf die Fahrbahn lief und in das angrenzende Erdreich (Bankette) eindrang. Feuerwehr, das Ordnungsamt Wadersloh und die Umweltbehörde des Kreises Warendorf, waren vor Ort. Die Umweltbehörde ordnete an, dass Teile des Erdreiches abzutragen sind. Angrenzende Landwirte unterstützten in nachbarschaftlicher Gemeinschaft die Aufräum- und Bergungsarbeiten. Die Fahrbahn wurde durch eine Fachfirma gereinigt. Für die Dauer der Maßnahme, bis etwa 20:30 Uhr musste die K 14 in dem Bereich gesperrt werden.

