Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Vellern. Erst Vorfahrt missachtet und dann geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.04.2019, ereignete sich um 12.40 Uhr auf dem Hellweg in Beckum-Vellern eine Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw Die Dorfstraße aus Richtung Vellern kommend. An der Einmündung mit dem Hellweg bog sie nach links in Fahrtrichtung Neubeckum in diesen ein. Zeitgleich befuhr ein 28-jähriger Oelder mit seinem Pkw den Hellweg aus Richtung Oelde kommend in Fahrtrichtung Neubeckum. Der Oelder versuchte noch dem einbiegenden Pkw auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die unbekannte Autofahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Neubeckum fort. Die Fahrerin war im Alter von 40 bis 50 Jahren und hatte kurze lockige Haare. Sie war mit einem silbernen Pkw der Marke BMW, Typ 2er, unterwegs. Wer kann Angaben zu der Fahrerin oder dem Pkw machen? Hinweise bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

