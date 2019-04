Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt - PKW gegen Telefonmast, 1 Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 11.04.2019 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Hamm mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Mersch bei Drensteinfurt von Hamm kommend in Richtung Mersch. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der 20-jährige Mann aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Der Opel drehte sich von der Fahrbahn und prallte frontal gegen einen Telekommunikationsmast. Durch den Aufprall trug der 20-jährige Mann leichte Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000,- Euro.

