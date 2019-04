Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn - eine leicht Verletzte nach Verkehrsunfall, beteiligter LKW flüchtig

Warendorf (ots)

Am 11.04.2019, gegen 14.05 Uhr kommt es auf der Göttinger Straße in Wadersloh-Liesborn zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 24-jährige Lippstädterin fuhr mit ihrem VW auf der Göttinger Straße (L 822) in Richtung Göttingen. In einer langgezogenen Rechtskurve überholt die Lippstädterin einen vor ihr fahrenden LKW. Als sie sich mit ihrem Fahrzeug etwa auf gleicher Höhe wie der Lkw befand, schwenkt dieser plötzlich nach links aus und kommt hierbei auf die Gegenfahrbahn. Die 24 jährige wird nach links abgedrängt, kommt mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kippt im dortigen Grünstreifen auf die linke Fahrzeugseite. Auf dem Grünstreifen touchiert das Fahrzeug zwei Bäume und kommt schließlich zum Stehen. Die 24 jährige wird leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.Der LKW-Fahrer setzt seine Fahrt in Richtung Göttingen fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lkw (3,5 t) der Marke Iveco handeln. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell