POL-WAF: Everswinkel/Kreis Warendorf. Enkeltrick mit Polizeimasche verknüpft

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.4.2019 wurde eine Seniorin in Everswinkel Opfer eines Enkeltricks. Ein Anrufer gab sich als Enkel aus, der Geld für den Kauf eines Autos benötigte. Da sich die Everswinklerin sicher war mit ihrem Familienangehörigen zu sprechen, sicherte sie der Person Bargeld zu. Nachdem sie das Geld von der Bank geholt hatte, erhielt sie weitere Anrufe. Dieses Mal im Namen der Polizei. Der Anrufer gauckelte ihr vor, dass nun eine Vertrauensperson der Polizei das Geld entgegen nehmen würde. Des weiteren solle noch überprüft werden, ob das für den Kauf in Rede stehende Auto aus einem Diebstahl stamme. Das Geld übergab die Everswinklerin gegen 17.00 Uhr einer Unbekannten an einem vereinbarten Treffpunkt an der Bahnhofstraße.

Die Tatverdächtige ist etwa 50 Jahre alt, 1,60 Meter groß, korpulent, hat einen großen Busen, kurze brünette Haare und trug einen Pullover. Die Frau sprach Deutsch ohne Akzent.

Wer hat die Gesuchte am Dienstagnachmittag an der Bahnhofstraße gesehen? Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

