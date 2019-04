Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zeugen nach Unfallflucht gesucht.

Warendorf (ots)

Am 09.04.2019 gegen 13:00 Uhr befuhren eine 32-jährige Münsteranerin und eine 30-jährige Münsteranerin hintereinander die L 520, in Höhe West I, in Fahrtrichtung Wolbeck. Beiden kommt ein bislang unbekanntes Fahrzeug entgegen, das aus nicht geklärten Gründen plötzlich auf den Fahrstreifen der beiden Münsteranerinnen wechselt. Die 32-Jährige leitet daraufhin eine Vollbremsung ein, was die 30-Jährige zu spät bemerkt und auf den vorausfahrenden Pkw auffährt. Der bislang unbekannte Pkw, von dem nur bekannt ist, dass es sich um einen grauen BMW oder Mercedes und männlichen Fahrzeugführer gehandelt haben soll, wird nicht in die Kollision verwickelt. Trotz seiner vermeintlichen Unfallbeteiligung entfernt er sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 9.000,- Euro Personen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

