POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer angefahren und danach geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 09.04.2019, um 9.40 Uhr, ereignete sich auf der Bergstraße in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht mit einem leicht Verletzten. Hier stieß ein aus einer Hofeinfahrt kommender Pkw ungebremst mit einem 31-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Dabei verletzte sich der 31-Jährige leicht. Der bisher unbekannte Pkw Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle über die B 58 in Fahrtrichtung Beckumer Straße. Bei dem Pkw handelt es sich um einen silbernen Kleinwagen mit Warendorfer Kennzeichen. Der Fahrer war männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er hatte ein südländisches Aussehen und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden. Eingestellt von Schülerpraktikantin Charlotte Gummich

