Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Ermittlungen deuten auf technische Brandursache - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 8.4.2019, 22:39 Uhr

Warendorf (ots)

Am Montag, 8.4.2019, brach gegen 19.19 Uhr ein Brand in einem Schweinestall in Hoetmar, Lentrup aus. Bei den weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen am 9.4.2019 ergaben sich keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung. Das Feuer dürfte aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen sein.

Korrigiert wird die Zahl der verendeten Tiere, die bei etwa 700 liegt.

