Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfallflucht mit einer leicht Verletzten

Warendorf (ots)

Am Montag, 08.04.2019, gegen 13.30 Uhr, ereignete sich auf der Goethestraße in Oelde eine Verkehrsunfallflucht mit einer leicht Verletzten. Hier stieß eine 28-jährige Pedelac-Fahrerin mit einem Pkw zusammen. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Pkw Fahrer brachte die 28-Jährige zu ihrer Wohnanschrift und hinterließ seine Erreichbarkeit. Diese Angaben waren offensichtlich falsch. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Eingestellt von Schülerpraktikantin Charlotte Gummich

