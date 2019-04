Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar - Schweinestall in Brand geraten, über 1000 Schweine verendet

Warendorf (ots)

Am Montag, den 08.04.19, gegen 19.19 Uhr geriet ein Schweinestall in Warendorf-Hoetmar in der Bauernschaft Lentrup aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Ungefähr 130 Feuerwehrkräfte der Löschzüge Hoetmar, Freckenhorst, Warendorf 1 und 2, sowie unter Nutzung einer Löschwasserkomponente TEO konnten ein Übergreifen des Brandes auf die Wohngebäude verhindern. Der Schweinestall brannte vollständig aus. Dabei verendeten ungefähr 100 Muttersauen und 1000 Ferkel. Neben Kräften der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes erschienen auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes Warendorf und des Kreisveterinäramtes vor Ort. Zudem musste ein Havariekommando zum Schlachten der verletzten Tiere angefordert werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Schaden auf etwas über 500.000,- Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell