Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 08.04.2019, um 18.15 Uhr, ereignete sich auf der Beckumer Straße in Ahlen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 36-jähriger Pkw-Führer aus Ahlen beabsichtigte vom Seitenstreifen der Beckumer Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kollidierte dieser mit dem Pkw eines 30-jährigen Mannes, ebenfalls aus Ahlen, welcher auf der Beckumer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß lösten in beiden Pkw die Airbags aus, beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit. Der 36-jährige Fahrzeugführer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Beckumer Straße gesperrt.

