POL-WAF: Sendenhorst. Beim Abbiegen zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Montag, 8.4.2019, stießen gegen 5.40 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Straße Osttor in Sendenhorst zusammen. Ein 35-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die L 586 in Richtung Beckum. Als er nach links auf den Herkulesweg abbogen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 42-Jährigen. Diese befuhr die Landstraße in Richtung Sendenhorst. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Ahlenerin leicht. Rettungskräfte brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

