Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Sachschadensunfall Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.4.2019 stellten Polizeibeamte nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen den Führerschein des Verursachers sicher. Der 56-Jährige war rückwärts gegen das Heck eines Autos eines 51-jährigen Ahleners gefahren. Bei der Verkehrsunfallaufnahme gab der 56-Jährige an, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Das bestätigte der Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,96 Promille. Daraufhin ließen die Beamten dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen und stellten zur Gefahrenabwehr auch die Autoschlüssel sicher. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.300 Euro.

