Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Angriff auf Ahlener gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.4.2019, attackierten drei unbekannte Personen gegen 3.00 Uhr einen Mann an der Rottmannstraße in Ahlen. Der Geschädigte war gerade nach Hause gekommen und im Begriff die Haustür aufzuschließen. Die Tatverdächtigen schlugen und traten den 46-Jährigen und drückten ihn gegen die Hauswand. Dann durchsuchten sie seine Kleidung und stahlen die Geldbörse des Ahleners. Diese fand eine unbekannte Frau am Morgen in der Nähe und gab sie an der Wohnanschrift ab. Aus dem Portemonaie fehlte Bargeld. Bei dem Angriff wurde der Ahlener leicht verletzt.

Einer der Tatverdächtigen ist etwa 1,90 Meter groß und muskulös. Der Zweite ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und dünn. Zu der dritten Person können keine Angaben gemacht werden. Das Trio trug Sturmhauben und Handschuhe.

Hinweise zu dem Raub nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

