Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auf Platzverweis folgte Widerstand

Warendorf (ots)

Am Samstag, 6.4.2019 erteilten Polizisten gegen 15.00 Uhr einem 48-Jährigen bei einem Einsatz einen Platzverweis an der Freiherr-von-Langen-Straße in Warendorf. Damit war der Warendorfer nicht einverstanden und betrat trotz der polizeilichen Anordnung ein Grundstück. Die Beamten hielten den Mann fest, woraufhin er um sich schlug und trat. Die Einsatzkräfte brachten den 48-Jährigen zu Boden, wo er weiterhin erheblichen Widerstand leistete. Daraufhin nahmen die Polizisten den alkoholisierten Warendorfer für mehrere Stunden in Gewahrsam. Auf der Fahrt zur Polizeiwache beleidigte er die Beamten und spuckte im Fahrzeug herum.

