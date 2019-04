Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Pkw-Fahrer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 07.04.2019, um 14.35 Uhr, wurde ein 85-jähriger Münsteraner bei einem Verkehrsunfall verletzt, welcher sich auf der Bundesstraße 63 in Drensteinfurt ereignet hatte. Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach Links von der Fahrbahn abgekommen und in den gegenüberliegenden Straßengraben gefahren. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Münsteraner verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 63 etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell